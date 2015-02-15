FACUA informa
Boletín semanal número 329
15/02/2015
Reconocimiento por su labor como voluntario a Jordi Castilla, directivo de FACUA Sevilla
FACUA Andalucía presenta un manifiesto junto a CCOO-A y UGT-A contra el auge de gasolineras desatendidas
FACUA alerta de la orden de retirada de 29 máscaras, pelucas y disfraces peligrosos en el último año
FACUA logra que retiren de los Cines Ábaco de San Fernando el cartel que prohibía entrar con alimentos
FACUA detecta diferencias de hasta el 339% en las tarifas de agua de 28 ciudades en 2014
Multa a Orange por incluir a un socio de FACUA en un fichero de morosos tras reconocer que no había deuda
FACUA recomienda a los afectados por el cierre de Corporación Dermoestética que reclamen sus tratamientos
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