FACUA informa

Boletín semanal número 329
15/02/2015

Reconocimiento por su labor como voluntario a Jordi Castilla, directivo de FACUA Sevilla

FACUA Andalucía presenta un manifiesto junto a CCOO-A y UGT-A contra el auge de gasolineras desatendidas

FACUA alerta de la orden de retirada de 29 máscaras, pelucas y disfraces peligrosos en el último año

FACUA logra que retiren de los Cines Ábaco de San Fernando el cartel que prohibía entrar con alimentos

FACUA detecta diferencias de hasta el 339% en las tarifas de agua de 28 ciudades en 2014

Multa a Orange por incluir a un socio de FACUA en un fichero de morosos tras reconocer que no había deuda

FACUA recomienda a los afectados por el cierre de Corporación Dermoestética que reclamen sus tratamientos

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