FACUA logra que retiren de los Cines Ábaco de San Fernando el cartel que prohibía entrar con alimentos
Agentes de la Policía Autonómica se personaron en la citadas salas para quitar los anuncios donde se indicaba que los usuarios no podían entrar con comida ni bebida adquirida fuera de las salas.
FACUA.org
Cádiz-12/02/2015
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Tras la denuncia de FACUA Cádiz, agentes de la Policía Autonómica se han personado en los cines Ábaco de San Fernando y han retirado la cartelería que se exhibía en la entrada a estas salas en las que se anunciaba a los usuarios que quedaba prohibido acce