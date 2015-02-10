Nuestras accionesSanción de 50.000 euros

Multa a Orange por incluir a un socio de FACUA en un fichero de morosos tras reconocer que no había deuda

Aunque la empresa había resuelto una reclamación de José Guillermo San Miguel y cancelado dos veces una cantidad facturada irregularmente, fue incluido en el listado de Asnef.

FACUA.org
España-10/02/2015
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La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto una multa de 50.000 euros a Orange (France Telecom España) por ceder irregularmente los datos de José Guillermo San Miguel, socio de FACUA-Consumidores en Acción, a una empresa de gestió

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