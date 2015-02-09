FACUA recomienda a los afectados por el cierre de Corporación Dermoestética que reclamen sus tratamientos
Aunque la empresa entre en concurso de acreedores tiene la obligación de responder ante los consumidores que han pagado por adelantado los servicios ofreciéndolos o devolviendo su importe.
FACUA.org
España-09/02/2015
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Imagen reciente de la clínica de Corporación Dermoestética en Sevilla.
FACUA-Consumidores en Acción recomienda a todos los usuarios afectados por el cierre de Corporación Dermoestética que reclamen la realización de los tratamientos que tengan pendientes, aunque la empresa haya entrado en concurso de acreedores. Pese a esta situació