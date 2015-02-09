Nuestras acciones

FACUA recomienda a los afectados por el cierre de Corporación Dermoestética que reclamen sus tratamientos

Aunque la empresa entre en concurso de acreedores tiene la obligación de responder ante los consumidores que han pagado por adelantado los servicios ofreciéndolos o devolviendo su importe.

FACUA.org
España-09/02/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción recomienda a todos los usuarios afectados por el cierre de Corporación Dermoestética que reclamen la realización de los tratamientos que tengan pendientes, aunque la empresa haya entrado en concurso de acreedores. Pese a esta situació

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos