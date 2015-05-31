FACUA informa

Boletín semanal número 344
31/05/2015

FACUA Sevilla ve escandaloso que el Gobierno de Zoido disponga de fondos de Emasesa para una restauración

La Aemps ordena la retirada de seis lotes del medicamento Eutirox 88 microgramos de 100 comprimidos

FACUA se suma al llamamiento de Consumers International para colaborar con Nepal

Aqualia reintegrará el importe del reenganche a un socio de FACUA Cádiz al que interrumpió el suministro

FACUA reclama una norma para evitar el desperdicio de alimentos por los supermercados

Nueva sanción a Vodafone por incluir a un consumidor en un listado de morosos por una deuda inexistente

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