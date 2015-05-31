FACUA informa
Boletín semanal número 344
31/05/2015
FACUA Sevilla ve escandaloso que el Gobierno de Zoido disponga de fondos de Emasesa para una restauración
La Aemps ordena la retirada de seis lotes del medicamento Eutirox 88 microgramos de 100 comprimidos
FACUA se suma al llamamiento de Consumers International para colaborar con Nepal
Aqualia reintegrará el importe del reenganche a un socio de FACUA Cádiz al que interrumpió el suministro
FACUA reclama una norma para evitar el desperdicio de alimentos por los supermercados
Nueva sanción a Vodafone por incluir a un consumidor en un listado de morosos por una deuda inexistente
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