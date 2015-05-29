FACUA se suma al llamamiento de Consumers International para colaborar con Nepal
El país asiático sufrió dos devastadores terremotos el pasado mes de abril que provocó al menos 6.800 muertes y arrasó hogares e infraestructuras.
FACUA.org
Internacional-29/05/2015
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FACUA hace un llamamiento a sus asociados y ciudadanía para que apoyen a la población de Nepal a través de SEWA Nepal o cualquier otra que trabaje en el país. | Imagen: US Embassy Kathmandu (CC BY-ND 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción se suma al llamamiento realizado por Consumers International (CI), organización internacional de consumidores que agrupa a más de 250 entidades en 120 países