FACUA reclama una norma para evitar el desperdicio de alimentos por los supermercados
La asociación pide que se tome como modelo la reciente ley aprobada en Francia, que obliga a los grandes del sector a ceder los productos excedentes. En una encuesta realizada por FACUA, 18 cadenas no han facilitado información sobre lo que hacen con ellos.
FACUA.org
España-27/05/2015
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