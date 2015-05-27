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FACUA reclama una norma para evitar el desperdicio de alimentos por los supermercados

La asociación pide que se tome como modelo la reciente ley aprobada en Francia, que obliga a los grandes del sector a ceder los productos excedentes. En una encuesta realizada por FACUA, 18 cadenas no han facilitado información sobre lo que hacen con ellos.

FACUA.org
España-27/05/2015
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FACUA-Consumidores en Acción reclama al Gobierno o a las comunidades autónomas que adopten medidas legales para evitar el desperdicio de alimentos en los supermercados. La asociación pide que la norma prohíba a los supermercados e hipermercados tirar a la basura o dest

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