La Aemps ordena la retirada de seis lotes del medicamento Eutirox 88 microgramos de 100 comprimidos
Estos fármacos aparecen etiquetados como Euritox 25 mcg en lugar de la cantidad de 88 mcg que le corresponde. Los lotes afectados son aquellos que tienen como fecha de caducidad el 2 de febrero de 2017.
FACUA.org
España-29/05/2015
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FACUA-Consumidores en Acción informa de la orden de retirada de Euritox 88 microgramos comprimidos de 100 comprimidos de todas las unidades distribuidas de los lotes M43009, M43012, M43015, M43016, M43017 y M43018 adquiridos antes del 27 de mayo de este año, con fecha de caducidad d