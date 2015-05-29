La Aemps ordena la retirada de seis lotes del medicamento Eutirox 88 microgramos de 100 comprimidos

FACUA-Consumidores en Acción informa de la orden de retirada de Euritox 88 microgramos comprimidos de 100 comprimidos de todas las unidades distribuidas de los lotes M43009, M43012, M43015, M43016, M43017 y M43018 adquiridos antes del 27 de mayo de este año, con fecha de caducidad d