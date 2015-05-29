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Aqualia reintegrará el importe del reenganche a un socio de FACUA Cádiz al que interrumpió el suministro

La compañía dejó sin agua a un vecino de La Línea de la Concepción el mismo día que recibía el aviso de que tenía una factura pendiente, sin darle tiempo a abonar la misma. La asociación pide al Ayuntamiento que compruebe que la situación no se ha repetido con otros ciudadanos.

FACUA.org
Cádiz-29/05/2015
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La empresa Gestión Integral del Agua (Aqualia), concesionaria del suministro de agua en La Línea de la Concepción, deberá reintegrar a un socio de FACUA Cádiz los 51,39 euros cobrados en concepto de reenganche tras haberle cortado el suministro sin darle tiempo

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