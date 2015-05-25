Nuestras accionesMultada con 20.000 euros

Nueva sanción a Vodafone por incluir a un consumidor en un listado de morosos por una deuda inexistente

Pese a que un laudo de la Junta Arbitral de Cádiz estableció que el usuario fuera excluido del fichero de insolvencia patrimonial, semanas más tarde volvía a aparecer. FACUA Cádiz denunció entonces este hecho ante la Agencia Española de Protección de Datos.

FACUA.org
Cádiz-25/05/2015
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La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto una multa de 20.000 euros a Vodafone por incluir en un fichero de morosos a J.R.J., socio de FACUA Cádiz.

FACUA ya hizo pública otra sanci&

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