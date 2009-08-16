FACUA informa
Boletín semanal número 42
16/08/2009
FACUA denuncia ocho festivales de música por cláusulas abusivas
FACUA Sevilla critica que el Ayuntamiento hispalense haya desoído sus reivindicaciones en la regulación de los mercados de abastos
La nueva Línea Libre de Telefónica, con llamadas incluidas en la cuota mensual, incluye tarifas por minuto hasta doce veces más caras
FACUA pide a Bruselas que regule las tarifas de acceso a Internet en 'roaming' como ha hecho con las llamadas y los SMS
FACUA Baleares cuestiona que Laccao sea un producto 100% balear e insta a comprobarlo para que no se beneficie de subvenciones
FACUA alerta sobre un concurso anunciado en Facebook que utiliza como reclamo a H&M
Los consumidores andaluces plantearon casi 17.000 consultas y reclamaciones en FACUA durante el primer semestre de 2009
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