FACUA Baleares cuestiona que Laccao sea un producto 100% balear e insta a comprobarlo para que no se beneficie de subvenciones
Para la Asociación resulta incomprensible que, mientras los productores mallorquines de leche se quejan de su situación, se recurra a empresas de fuera para elaborar este producto.
FACUA.org
Baleares-10/08/2009
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FACUA Baleares cuestiona que la conocida marca de batido balear Laccao sea un producto exclusivamente elaborado en Mallorca y, por tanto, insta al Govern y al Consell de Mallorca a que lo comprueben para que, en caso de que no sea así, retiren todas las subvenciones por su presunto distint