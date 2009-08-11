FACUA pide a Bruselas que regule las tarifas de acceso a Internet en 'roaming' como ha hecho con las llamadas y los SMS
Para acabar con las facturas de miles euros que muchos usuarios se encuentran a la vuelta de sus viajes.
FACUA.org
Europa-11/08/2009
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FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado a la Comisión Europea que regule las tarifas de acceso a Internet en roaming, como ha hecho con las llamadas y los SMS, para acabar con las desorbitadas facturas, en muchos casos de miles de euros, que los usuarios se encuentran a la