La nueva Línea Libre de Telefónica, con llamadas incluidas en la cuota mensual, incluye tarifas por minuto hasta doce veces más caras
Aunque los 16,24 euros de su cuota incluyen ese importe en llamadas, el elevado precio de éstas hace que sólo sea interesante para determinados clientes con un bajo nivel de consumo.
FACUA.org
España-12/08/2009
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FACUA-Consumidores en Acción advierte que la nueva Línea Libre de Telefónica, con llamadas incluidas en la cuota mensual, incluye tarifas por minuto hasta doce veces más caras, por encima incluso de las que aplican numerosas compañías de móvil.