FACUA informa

Boletín semanal número 511
12/08/2018

FACUA denuncia a Randstad ante la AEPD por permitir a los usuarios ver nóminas de sus trabajadores

Las telecos no pueden saltarse el tope de 60 euros de facturación en roaming fuera de la UE, alerta FACUA

FACUA Sevilla denuncia esperas de hasta 45 minutos tras el recorte de autobuses de Tussam en verano

FACUA pide a Medio Ambiente de Asturias que ejecute las obras de saneamiento del río Eo por Castropol

Tras las denuncias, Ryanair vuelve a incluir el descuento del 75% a residentes en Baleares y Canarias

FACUA denuncia a Ryanair por eliminar el descuento del 75% para residentes extrapeninsulares

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