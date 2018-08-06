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FACUA denuncia a Ryanair por eliminar el descuento del 75% para residentes extrapeninsulares

La asociación recuerda que el incremento de las bonificaciones por residente en el transporte aéreo y marítimo de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla hasta el 75% fue aprobado en Consejo de Ministros el 13 de julio.

FACUA.org
España-06/08/2018
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FACUA-Consumidores en Acción denuncia a Ryanair por la eliminación de la opción del 75% de descuento para los residentes extrapeninsulares (Islas Baleares, Islas Canarias, Ceuta y Melilla) en la compra de sus billetes.

El equipo jurídico de la asociación

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