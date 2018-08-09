FACUA denuncia a Randstad ante la AEPD por permitir a los usuarios ver nóminas de sus trabajadores
La asociación pide la apertura de un expediente sancionador contra esta empresa. Un fallo de seguridad hasta junio ha dejado al descubierto datos personales como el número de la Seguridad Social, DNI, nombres y apellidos.
FACUA.org
España-09/08/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) al portal de búsqueda de empleo Randstad por la posible vulneración de la normativa de protección de datos, al permitir a los usuarios ver nóminas de