Tras las denuncias, Ryanair vuelve a incluir el descuento del 75% a residentes en Baleares y Canarias
En la web de la aerolínea ya aparece esta bonificación aprobada el pasado viernes 13 de julio en Consejo de Ministros. La asociación ha presentado su escrito ante la AESA por incumplimiento de la legislación vigente.
FACUA.org
España-06/08/2018
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Tras las denuncias planteadas por numerosos usuarios y varias organizaciones, entre ellas FACUA-Consumidores en Acción, Ryanair ha vuelto a incluir el descuento del 75% para los residentes de Islas Baleares, Islas Canarias, Ceuta y Melilla en la compra de sus billetes.
La asociaci&o