FACUA informa

Boletín semanal número 53
01/11/2009

FACUA Málaga ha celebrado una conferencia sobre el etiquetado del pescado en el marco de la campaña del FROM

Las autoridades de Consumo ordenan la retirada de 17 máscaras, pelucas y disfraces inseguros

FACUA denuncia los cierres fraudulentos de Dental Line ante el Ministerio de Sanidad y las autoridades de Consumo autonómicas

FACUA analiza en un informe cómo hinchan las marcas líderes el precio de la lista de la compra

La delegada provincial de Salud visita la sede de FACUA Huelva

FACUA Sevilla vuelve a detectar un índice de deficiencias muy elevado en Sevici

FACUA Cádiz asesora en Jerez a los afectados por el cierre de Dental Line

La Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos y UCE Sevilla se incorporan a la mesa ciudadana para analizar la situación de Tussam

FACUAFACUA logo
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?
Hacerme socio

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos