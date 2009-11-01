FACUA informa
Boletín semanal número 53
01/11/2009
FACUA Málaga ha celebrado una conferencia sobre el etiquetado del pescado en el marco de la campaña del FROM
Las autoridades de Consumo ordenan la retirada de 17 máscaras, pelucas y disfraces inseguros
FACUA denuncia los cierres fraudulentos de Dental Line ante el Ministerio de Sanidad y las autoridades de Consumo autonómicas
FACUA analiza en un informe cómo hinchan las marcas líderes el precio de la lista de la compra
La delegada provincial de Salud visita la sede de FACUA Huelva
FACUA Sevilla vuelve a detectar un índice de deficiencias muy elevado en Sevici
FACUA Cádiz asesora en Jerez a los afectados por el cierre de Dental Line
La Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos y UCE Sevilla se incorporan a la mesa ciudadana para analizar la situación de Tussam
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