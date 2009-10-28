FACUA denuncia los cierres fraudulentos de Dental Line ante el Ministerio de Sanidad y las autoridades de Consumo autonómicas
La empresa ha cerrado numerosas clínicas dejando paralizados los tratamientos de sus pacientes y sin cubrir las garantías establecidas en la legislación.
FACUA.org
España-28/10/2009
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado los cierres fraudulentos de las clínicas odontológicas Dental Line ante el Instituto Nacional del Consumo (INC) del Ministerio de Sanidad y Política Social y las autoridades de Consumo de las comunidades autónomas.