Nuestras accionesAndalucía ya ha abierto expediente

FACUA denuncia los cierres fraudulentos de Dental Line ante el Ministerio de Sanidad y las autoridades de Consumo autonómicas

La empresa ha cerrado numerosas clínicas dejando paralizados los tratamientos de sus pacientes y sin cubrir las garantías establecidas en la legislación.

FACUA.org
España-28/10/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado los cierres fraudulentos de las clínicas odontológicas Dental Line ante el Instituto Nacional del Consumo (INC) del Ministerio de Sanidad y Política Social y las autoridades de Consumo de las comunidades autónomas.

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos