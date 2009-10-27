La delegada provincial de Salud visita la sede de FACUA Huelva
Directivos de la Asociación le han mostrado el funcionamiento de la misma y le han expuesto las actividades desarrolladas en el último periodo.
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Huelva-27/10/2009
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La delegada provincial de Salud, María José Rico Cabrera, junto con el jefe de Servicio Provincial de Consumo, Francisco Javier López Redondo, han visitado la sede de la Asociación de Consumidores en Acción de Huelva-FACUA.
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