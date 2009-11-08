FACUA informa
Boletín semanal número 54
08/11/2009
Las líneas de móvil que se desactivarán el 9 de noviembre podrán recuperarse
FACUA Andalucía alerta sobre el cierre de la Escuela Andaluza de Cinematografía
FACUA recibe numerosas denuncias de usuarios a los que reclaman deudas con Telefónica incorrectas o inexistentes
Philips retira del mercado lámparas GuideLight de color blanco del modelo GL-PH
FACUA Córdoba rechaza la propuesta de aumentar en una hora la tarifa nocturna de los taxis para el año 2010
FACUA denuncia unas pastillas anunciadas como "adelgazantes" y "anticancerígenas" con logos de organismos del Ministerio de Sanidad
Youtube sufre caídas intermitentes
'Servicios de telecomunicaciones fijas', última de las 'Guías del Consumidor' de FACUA Andalucía.
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