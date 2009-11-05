FACUA recibe numerosas denuncias de usuarios a los que reclaman deudas con Telefónica incorrectas o inexistentes
Protección de Datos ha impuesto a la compañía una multa de 420.000 euros. La asociación recomienda a los afectados que denuncien de forma masiva.
FACUA.org
España-05/11/2009
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FACUA-Consumidores en Acción viene recibiendo numerosas denuncias de usuarios a los que la empresa Aktiv Kapital y su filial Treym Consulting reclaman el pago de supuestas deudas contraídas con Telefónica y Movistar que en realidad no existen o cuyas cuantías son incor