FACUA denuncia unas pastillas anunciadas como "adelgazantes" y "anticancerígenas" con logos de organismos del Ministerio de Sanidad
Absolute Acai Berry se anuncia en Facebook y la plataforma publicitaria de Google.
FACUA.org
España-03/11/2009
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado unas pastillas, denominadas Absolute Acai Berry, que se anuncian como «adelgazantes» y «anticancerígenas» utilizando logotipos de organismos del Ministerio de Sanidad y Política Social.
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