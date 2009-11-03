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FACUA denuncia unas pastillas anunciadas como "adelgazantes" y "anticancerígenas" con logos de organismos del Ministerio de Sanidad

Absolute Acai Berry se anuncia en Facebook y la plataforma publicitaria de Google.

FACUA.org
España-03/11/2009
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado unas pastillas, denominadas Absolute Acai Berry, que se anuncian como «adelgazantes» y «anticancerígenas» utilizando logotipos de organismos del Ministerio de Sanidad y Política Social.

Absolute Acai Berry se an

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