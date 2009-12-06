FACUA informa
Boletín semanal número 58
06/12/2009
El Colegio de Odontólogos de Córdoba evaluará a los afectados por el cierre de las clínicas Dental Line
Tras la reclamación de FACUA, Cajasol asume los plazos de garantía legales en los productos de su tienda 'online'
Alerta de sobrecalentamiento en ordenadores portátiles Acer
FACUA Córdoba presenta el II Concurso de fotografía sobre Consumo y medio ambiente
Sanidad inicia la retirada de cuatro 'webs' de venta de fármacos denunciadas por FACUA
FACUA Madrid exige la eliminación total de barreras arquitectónicas del Metro
FACUA firma un convenio de colaboración con la asociación haitiana de consumidores Aproco
FACUA, en contra de que se prorroguen hasta 2013 las restricciones a los líquidos en el equipaje de mano
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