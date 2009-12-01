Sanidad inicia la retirada de cuatro 'webs' de venta de fármacos denunciadas por FACUA
La asociación denunció a cerca de una treintena el pasado mayo. Diez siguen vendiendo fármacos en España. La Agencia de Medicamentos no ha notificado actuaciones a la asociación.
FACUA.org
España-01/12/2009
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha iniciado un «procedimiento de interrupción o retirada de un servicio» a cuatro páginas web denunciadas por FACUA-Consumidores en Acción: 121doc, Nature-meds-shop, Medicfarm y Meds4all.<