FACUA Madrid exige la eliminación total de barreras arquitectónicas del Metro
La Asociación ha solicitado a los organismos responsables del ferrocarril metropolitano una mejora en la accesibilidad, información y seguridad.
FACUA.org
Madrid-30/11/2009
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