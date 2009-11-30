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FACUA Madrid exige la eliminación total de barreras arquitectónicas del Metro

La Asociación ha solicitado a los organismos responsables del ferrocarril metropolitano una mejora en la accesibilidad, información y seguridad.

FACUA.org
Madrid-30/11/2009
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La Asociación de Consumidores en Acción de Madrid-FACUA ha reclamado ante la Consejería de Transportes e Infraestructuras, el Área de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento y la empresa Metro de Madrid que establezca como objetivo prioritario la remodelación de

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