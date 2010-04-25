FACUA informa
Boletín semanal número 78
25/04/2010
FACUA Cádiz denuncia a 9 autoescuelas de La Línea ante la Agencia Andaluza de la Competencia
FACUA Catalunya celebra su Asamblea General de Socios
FACUA Sevilla vuelve a denunciar un cúmulo irregularidades en establecimientos y casetas municipales de la Feria de Abril
El Ayuntamiento envía a la Policía Local a desalojar a FACUA Cádiz de su sede
FACUA denuncia el fraude de las pulseras seudomilagrosas Ion Balance
FACUA pide a Blanco que sancione a las aerolíneas que niegan a los pasajeros sus derechos ante las cancelaciones por la nube de ceniza
El expediente iniciado por el Ayuntamiento para desalojar a FACUA Cádiz de su sede carece de informes que justifiquen la decisión
Los gobiernos obvian los intereses de los consumidores para satisfacer las interminables demandas de la industria cultural
Demandan una Europa Digital centrada en los consumidores y no en los intereses de las empresas de telecomunicaciones
FACUA Jaén ha celebrado su Asamblea General de Socios
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