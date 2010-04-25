FACUA informa

Boletín semanal número 78
25/04/2010

FACUA Cádiz denuncia a 9 autoescuelas de La Línea ante la Agencia Andaluza de la Competencia

FACUA Catalunya celebra su Asamblea General de Socios

FACUA Sevilla vuelve a denunciar un cúmulo irregularidades en establecimientos y casetas municipales de la Feria de Abril

El Ayuntamiento envía a la Policía Local a desalojar a FACUA Cádiz de su sede

FACUA denuncia el fraude de las pulseras seudomilagrosas Ion Balance

FACUA pide a Blanco que sancione a las aerolíneas que niegan a los pasajeros sus derechos ante las cancelaciones por la nube de ceniza

El expediente iniciado por el Ayuntamiento para desalojar a FACUA Cádiz de su sede carece de informes que justifiquen la decisión

Los gobiernos obvian los intereses de los consumidores para satisfacer las interminables demandas de la industria cultural

Demandan una Europa Digital centrada en los consumidores y no en los intereses de las empresas de telecomunicaciones

FACUA Jaén ha celebrado su Asamblea General de Socios

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