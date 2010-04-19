El expediente iniciado por el Ayuntamiento para desalojar a FACUA Cádiz de su sede carece de informes que justifiquen la decisión
Para acceder al mismo la Asociación se ha tenido que presentar en el Consistorio acompañada de un notario.
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Cádiz-19/04/2010
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El contenido del expediente iniciado por el Ayuntamiento de Cádiz para desalojar a la Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA de su sede confirma, a juicio de la organización, que la decisión adoptada por el equipo de gobierno carece de justif