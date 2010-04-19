Nuestras acciones

El expediente iniciado por el Ayuntamiento para desalojar a FACUA Cádiz de su sede carece de informes que justifiquen la decisión

Para acceder al mismo la Asociación se ha tenido que presentar en el Consistorio acompañada de un notario.

FACUA.org
Cádiz-19/04/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El contenido del expediente iniciado por el Ayuntamiento de Cádiz para desalojar a la Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA de su sede confirma, a juicio de la organización, que la decisión adoptada por el equipo de gobierno carece de justif

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos