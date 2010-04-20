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FACUA denuncia el fraude de las pulseras seudomilagrosas Ion Balance

Prometen reducir "el dolor" y ayudar a la "curación de lesiones", "mantener la juventud" y "combatir las células cancerosas".

FACUA.org
España-20/04/2010
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante las autoridades sanitarias el fraude que representan unas pulseras que se atribuyen todo tipo de propiedades seudomilagrosas para la salud.

Comercializadas por la empresa Ion Balance, las pulseras y otros de sus denominados «produc

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