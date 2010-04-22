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FACUA Sevilla vuelve a denunciar un cúmulo irregularidades en establecimientos y casetas municipales de la Feria de Abril

Critica la pasividad de la Delegación de Salud y Consumo del Ayuntamiento ante los incumplimientos de la normativa.

FACUA.org
Sevilla-22/04/2010
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FACUA Sevilla ha realizado un estudio sobre cincuenta y dos establecimientos ambulantes ubicados en el recinto ferial y sus alrededores y siete casetas públicas por el que ha detectado un año más un cúmulo de irregularidades en materia de información al consumid

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