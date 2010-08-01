FACUA informa

Boletín semanal número 92
01/08/2010

FACUA considera una chapuza la 'solución' de Apple al defecto de diseño en el iPhone 4

Opencor indemniza a una socia de FACUA tras una intoxicación por el consumo de un alimento en mal estado

Destinia.com acuerda con FACUA la rectificación de su campaña publicitaria

FACUA Sevilla y la Asociación Mures, Puerta de Doñana firman un convenio de colaboración

FACUA presenta las conclusiones de su 4ª encuesta nacional sobre la calidad de las compañías de móvil

Toshiba devolverá el importe de los productos de su promoción del Mundial a todos los que lo soliciten

FACUA Cádiz felicita al Ayuntamiento de Cádiz por rescatar el servicio de limpieza de las playas

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