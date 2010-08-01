FACUA informa
Boletín semanal número 92
01/08/2010
FACUA considera una chapuza la 'solución' de Apple al defecto de diseño en el iPhone 4
Opencor indemniza a una socia de FACUA tras una intoxicación por el consumo de un alimento en mal estado
Destinia.com acuerda con FACUA la rectificación de su campaña publicitaria
FACUA Sevilla y la Asociación Mures, Puerta de Doñana firman un convenio de colaboración
FACUA presenta las conclusiones de su 4ª encuesta nacional sobre la calidad de las compañías de móvil
Toshiba devolverá el importe de los productos de su promoción del Mundial a todos los que lo soliciten
FACUA Cádiz felicita al Ayuntamiento de Cádiz por rescatar el servicio de limpieza de las playas
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