FACUA Sevilla y la Asociación Mures, Puerta de Doñana firman un convenio de colaboración
Desarrollarán conjuntamente programas de información, formación y defensa de los derechos de los consumidores.
FACUA.org
Sevilla-28/07/2010
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA y la Asociación Mures, Puerta de Doñana, de Villamanrique de la Condesa, para la defensa y preservación de los valores culturales, etnológicos, patrimoniales y naturales de Doñana y su entorn