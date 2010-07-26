FACUA Cádiz felicita al Ayuntamiento de Cádiz por rescatar el servicio de limpieza de las playas
La Asociación solicita que se estudie también la recuperación de otros servicios municipales en los que en determinados momentos existen problemas con las empresas concesionarias.
FACUA.org
Cádiz-26/07/2010
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La Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción de Cádiz–FACUA saluda la iniciativa adoptada por el Ayuntamiento de Cádiz de proceder al rescate del servicio de limpieza de las playas ante el conflicto con la empresa. Esta actuación demuestra que los servicio