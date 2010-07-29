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Opencor indemniza a una socia de FACUA tras una intoxicación por el consumo de un alimento en mal estado

Ante la reclamación de la Asociación, la empresa ha abonado a la consumidora 400 euros.

FACUA.org
Sevilla-29/07/2010
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Opencor ha indemnizado a una socia de FACUA-Consumidores en Acción que sufrió una intoxicación como consecuencia del consumo de un alimento en mal estado adquirido en uno de sus establecimientos de Sevilla.

Tras la reclamación de FACUA, la empresa, propiedad de

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