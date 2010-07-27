Toshiba devolverá el importe de los productos de su promoción del Mundial a todos los que lo soliciten
Atenderá a los compradores de portátiles y televisores que no se registraron en la 'web' de la empresa al no haberse aclarado esta condición en su publicidad. Se trata de determinados modelos adquiridos entre el 10 de abril y el 10 de junio.
FACUA.org
España-27/07/2010
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Tras conversaciones mantenidas en los últimos días con FACUA-Consumidores en Acción, Toshiba se ha comprometido a devolver el importe de los productos incluidos en su promoción del Mundial de Sudáfrica a todos los consumidores que lo soliciten.
La multin