FACUA informa

Boletín semanal número 96
29/08/2010

FACUA recomienda a los afectados por la quiebra de Ineas elegir la aseguradora que mejor se adapte a sus necesidades

FACUA Jaén ofrece seis consejos básicos para disfrutar de la Feria de Linares sin problemas

FACUA pide revocar una Orden por la que las eléctricas multan a los usuarios si no instalan limitadores que serán inútiles en breve

FACUA recomienda a los afectados por el crucero suspendido de Pullmantur que reclamen los gastos ocasionados

FACUA Córdoba ofrece algunas recomendaciones para ahorrar en la "vuelta al cole" destinadas a paliar el sobre esfuerzo económico

FACUA Málaga asiste a los premios Procono Televisión

Ordenan la retirada del mercado de un gel de baño con forma de botella de cava

FACUA Málaga recibe el premio 'H de Oro' como reconocimiento a su trayectoria y méritos

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