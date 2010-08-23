Ordenan la retirada del mercado de un gel de baño con forma de botella de cava
Ha sido incluido en la red de alerta a instancia de las autoridades de Consumo de la Comunidad de Madrid.
FACUA.org
España-23/08/2010
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FACUA-Consumidores en Acción informa de la existencia en el mercado de un gel de baño con forma de botella de cava, que puede generar intoxicaciones al ser ingerido por confusión con la bebida.
Los consumidores que hayan adquirido este producto deben tomar precaucione