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FACUA Jaén ofrece seis consejos básicos para disfrutar de la Feria de Linares sin problemas

La Asociación espera que los servicios de inspección del Ayuntamiento actúen con eficacia frente a las irregularidades en materia de consumo.

FACUA.org
Jaén-26/08/2010
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La Asociación de Consumidores en Acción de Jaén-FACUA, recomienda a los consumidores que ejerzan sus derechos ante los posibles abusos que puedan sufrir durante la Feria de Linares. Asimismo, la Asociación espera que los servicios de inspección del Ayuntamiento

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