FACUA Córdoba ofrece algunas recomendaciones para ahorrar en la "vuelta al cole" destinadas a paliar el sobre esfuerzo económico
La Asociación recuerda que existe libertad para elegir el establecimiento en el que adquirir los libros de texto, el material escolar y los uniformes.
FACUA.org
Córdoba-23/08/2010
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Un año más, y tras el final de las vacaciones de verano, septiembre es el inicio de las clases y eso conlleva un sobre esfuerzo económico para las familias cordobesas, distribuido entre los libros de texto, el comedor, el uniforme, la matrícula o el transporte.