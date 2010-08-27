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FACUA recomienda a los afectados por la quiebra de Ineas elegir la aseguradora que mejor se adapte a sus necesidades

Los usuarios no tienen obligación de contratar su nuevo seguro con la compañía que ha indicando la empresa holandesa.

FACUA.org
España-27/08/2010
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FACUA-Consumidores en Acción recuerda a los usuarios afectados por la quiebra de la aseguradora Ineas que tienen derecho a contratar libremente con la aseguradora que estimen oportuna y a que la empresa le dé un certificado de no siniestralidad.

La asociación ha reci

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