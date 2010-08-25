FACUA recomienda a los afectados por el crucero suspendido de Pullmantur que reclamen los gastos ocasionados
Los usuarios pueden exigir, además del reembolso del precio del mismo, los costes derivados de su cancelación.
FACUA.org
España-25/08/2010
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FACUA-Consumidores en Acción aconseja a los usuarios afectados por el crucero suspendido de Pullmantur que exijan, además del reembolso del precio del crucero o paquete vacacional contratado, los gastos ocasionados.
La asociación ha recibido en los últimos d&ia