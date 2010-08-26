FACUA pide revocar una Orden por la que las eléctricas multan a los usuarios si no instalan limitadores que serán inútiles en breve
En cuanto las compañías les coloquen los nuevos contadores digitales, que ya incorporan sus propios interruptores de control de potencia.
FACUA.org
España-26/08/2010
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FACUA-Consumidores en Acción ha demandado al Ministero de Industria, Turismo y Comercio que revoque una Orden por la que las eléctricas están amenazando a los usuarios con penalizaciones de hasta 31 euros en cada recibo si no instalan limitadores de potencia que serán