Nuestras acciones

FACUA Jaén pide a E-Distribución que ponga solución a los constantes cortes de luz en Huelma y la pedanía de Solera

La asociación critica que la distribuidora no haya tomado medidas para erradicar un problema que persiste desde hace años.

FACUA.org
Jaén-28/01/2026

FACUA Jaén ha remitido un escrito a E-Distribución en el que denuncia los constantes cortes y microcortes de suministro eléctrico que llevan años sufriendo los vecinos de Huelma y la pedanía de Solera.

La asociación ha tenido conocimiento a través de las quejas de varios usuarios de qu

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos