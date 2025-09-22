Nuestras acciones

ING, condenada a devolver 12.450 euros a un socio de FACUA Jaén que fue estafado con un SMS que suplantaba al banco

La entidad permitió operaciones que superaban el máximo permitido por el cliente y no le envió los códigos para la doble autentificación de las transacciones.

FACUA.org
Jaén-22/09/2025

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Baeza ha condenado a ING a reembolsar a un socio de FACUA Jaén los 12.450 euros que le fueron sustraídos de su cuenta corriente tras recibir un SMS que suplantaba al banco, la técnica conocida como smishing. La entidad, que permi

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos