ING, condenada a devolver 12.450 euros a un socio de FACUA Jaén que fue estafado con un SMS que suplantaba al banco
La entidad permitió operaciones que superaban el máximo permitido por el cliente y no le envió los códigos para la doble autentificación de las transacciones.
FACUA.org
Jaén-22/09/2025
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Baeza ha condenado a ING a reembolsar a un socio de FACUA Jaén los 12.450 euros que le fueron sustraídos de su cuenta corriente tras recibir un SMS que suplantaba al banco, la técnica conocida como smishing. La entidad, que permi