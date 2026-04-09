FACUA Jaén denuncia que los autobuses de Linares solo despliegan la rampa de acceso a usuarios con movilidad reducida en silla de ruedas
La asociación incide en que esta herramienta de accesibilidad debe estar disponible para todas las personas que necesiten de su uso por tener problemas de movilidad.
FACUA.org
Jaén-09/04/2026
FACUA Jaén denuncia que los autobuses urbanos de Linares, gestionados por Grupo Ruiz, están restringiendo el uso de la rampa de acceso a solo los usuarios con movilidad reducida que cuentan con una silla de ruedas.
La asociación ha recibido numerosas quejas de usuarios que, pese a nece