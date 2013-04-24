¿Afectado por la quiebra de Orizonia? Aquí tienes el formulario para ir al concurso de acreedores
El grupo está integrado por las firmas Vibo Viajes, Iberojet, Solplan, Viva Tours, Kirunna, Condor, Orizonia Life, Luabay, Orbest, Kaleidoscopio y Smilo.
FACUA.org
España-24/04/2013
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Si eres uno de los afectados por la quiebra del grupo turístico Orizonia, FACUA te ofrece los formularios para reclamar tu dinero en el concurso de acreedores.
El concurso se abrió el 12 de abril y debes enviar a la administración concursal el formulario relleno junto