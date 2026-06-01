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La Junta confirma las irregularidades detectadas por FACUA Córdoba en la estación de autobuses pero decide no multar a la concesionaria

Pese a comprobar durante las inspecciones que "no existía personal ubicado en la torre de control", concluye que dicho incumplimiento no es sancionable.

FACUA.org
Córdoba-01/06/2026

FACUA Córdoba critica que la Junta de Andalucía haya decidido no sancionar a la empresa concesionaria de la estación de autobuses de Córdoba pese a detectar irregularidades tras las inspecciones realizadas a raíz de la

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