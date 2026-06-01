La Junta confirma las irregularidades detectadas por FACUA Córdoba en la estación de autobuses pero decide no multar a la concesionaria
Pese a comprobar durante las inspecciones que "no existía personal ubicado en la torre de control", concluye que dicho incumplimiento no es sancionable.
FACUA.org
Córdoba-01/06/2026
FACUA Córdoba critica que la Junta de Andalucía haya decidido no sancionar a la empresa concesionaria de la estación de autobuses de Córdoba pese a detectar irregularidades tras las inspecciones realizadas a raíz de la