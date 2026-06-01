FACUA denuncia a EasyJet por obligar a pagar las maletas facturadas en ambos trayectos del viaje aunque solo se lleven en uno
La Autoridad Garante de la Competencia y del Mercado de Italia ya ha abierto una investigación a la aerolínea por posibles prácticas engañosas relacionadas con la facturación de equipaje.
FACUA.org
España-01/06/2026
Imagen: EFE.
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a easyJet ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por obligar a los usuarios que quieren volar con maletas facturadas a pagar el suplemento tanto en la ida como en la vuelta aunque solo las lleven en uno