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FACUA denuncia a EasyJet por obligar a pagar las maletas facturadas en ambos trayectos del viaje aunque solo se lleven en uno

La Autoridad Garante de la Competencia y del Mercado de Italia ya ha abierto una investigación a la aerolínea por posibles prácticas engañosas relacionadas con la facturación de equipaje.

FACUA.org
España-01/06/2026

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a easyJet ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por obligar a los usuarios que quieren volar con maletas facturadas a pagar el suplemento tanto en la ida como en la vuelta aunque solo las lleven en uno

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