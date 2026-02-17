Más noticias

Aldi retira de la venta varios disfraces de Carnaval de la marca Lily & Dan por riesgo de asfixia

En concreto, la incidencia se refiere a los disfraces de piloto de carreras, bombero y mariquita.

España-17/02/2026

Aldi ha informado de la retirada de la venta de varios disfraces de Carnaval de la marca Lily & Dand por riesgo de asfixia en niños pequeños.

En concreto, la incidencia se refiere a los disfraces de piloto de carreras (racer), bombero (firefighter) y mariquita (ladybug) de las tall

