Aldi retira de la venta varios disfraces de Carnaval de la marca Lily & Dan por riesgo de asfixia
En concreto, la incidencia se refiere a los disfraces de piloto de carreras, bombero y mariquita.
FACUA.org
España-17/02/2026
Aldi ha informado de la retirada de la venta de varios disfraces de Carnaval de la marca Lily & Dand por riesgo de asfixia en niños pequeños.
En concreto, la incidencia se refiere a los disfraces de piloto de carreras (racer), bombero (firefighter) y mariquita (ladybug) de las tall